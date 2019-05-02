2019-05-02T08:25:10+03:00
Общество

Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра

Порывы достигнут 18 м/с
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии 2 мая ожидается усиление южного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Порывы ветра достигнут 15-18 м/с, по данным сервиса Яндекс Погода, температура днем +13…+14 градусов, ночью +8 градусов, небольшой дождь.

3 мая, в пятницу, температура днем +14…+16 градусов, небольшой дождь, ночью +10…+11 градусов, дождь.

4 мая, в субботу, температура днем +17…+20 градусов, ночью +9…+12 градусов.

5 мая, в воскресенье, температура днем +21 градус, ночью +9…+11 небольшой дождь.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Сколько ижевчан приняли участие в первомайской демонстрации.

- Последний выпуск программы «Живу в Ижевске» показали в эфире телеканала «ТНТ-Новый регион».

- Чемпионка мира Алина Загитова прилетела в Ижевск. Как ее встретили фанаты.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии полицейские разыскали пропавших школьников
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону