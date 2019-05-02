Жителей Удмуртии предупреждают об усилении ветра

2 Май 08:25 2019-05-02T08:25:10+03:00

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В Удмуртии 2 мая ожидается усиление южного ветра. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по республике.

Порывы ветра достигнут 15-18 м/с, по данным сервиса Яндекс Погода, температура днем +13…+14 градусов, ночью +8 градусов, небольшой дождь.

3 мая, в пятницу, температура днем +14…+16 градусов, небольшой дождь, ночью +10…+11 градусов, дождь.

4 мая, в субботу, температура днем +17…+20 градусов, ночью +9…+12 градусов.

5 мая, в воскресенье, температура днем +21 градус, ночью +9…+11 небольшой дождь.

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ИСТОЧНИК KP.RU