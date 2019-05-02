2019-05-02T16:26:14+03:00
Происшествия

66-летнюю пенсионерку из Удмуртии задержали за мошенничество

Она обманула 96-летнюю пенсионерку
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Ирина БурцеваФото: Ирина Бурцева
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В Удмуртии была задержана 66-летняя женщина, которая обвиняется в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- Под видом соцработника обвиняемая пришла к пенсионерке и сообщила, что ей положена доплата к пенсии в размере 1000 рублей. Мошенница дала женщине пятитысячную купюру и попросила сдачу, на что пенсионерка отдала ей четыре тысячи рублей. Позже она поняла, что купюра поддельная, - сообщает ведомство.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий была задержана 66-летняя ранее судимая местная жительница. При обыске квартиры у нее были обнаружены билеты «банка приколов». На данный момент подозреваемая находится под подпиской о невыезде. Теперь ей грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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