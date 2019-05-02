2019-05-02T16:55:40+03:00
Общество

Численность населения в Удмуртии продолжает сокращаться

За 2018 год население сократилось на 5,65 тысяч человек
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

В Удмуртии продолжает сокращаться население. Как сообщают специалисты Удмуртстата, за 2018 год население сократилось на 5,56 тысяч человек. Естественная убыль составила 1,65 тысяч человек, миграционная – 3,99 тысяч человек.

На начало 2019 года численность населения Удмуртии составила 1,5 млн человек. Из которых 994,4 тыс. жители городов и 513 тыс. жители сел и деревень. При этом прирост населения отмечен в Ижевске, Завьяловском, Шарканском, Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах. Он составил 295, 15, 210, 29, 27 и 3 человек соответственно.

Также население Ижевска, Воткинска, Завьяловского и Камбарского районов выросло за счет миграции. В остальных городах и районах республики наблюдается снижение численности населения.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Более 500 человек, необычные костюмы и дискотека на колесах. Как прошел велопробег в Ижевске.

- Страшное ДТП произошло в Малопургинском районе Удмуртии. Что известно на данный момент.

- Помните историю слепой девочки, которая мечтала встретиться с Алиной Загитовой? Так вот, чемпионка исполнила мечту девочки.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Удмуртии полицейские разыскали пропавших школьников
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону