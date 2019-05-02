Численность населения в Удмуртии продолжает сокращаться

2 Май 16:55 2019-05-02T16:55:40+03:00

За 2018 год население сократилось на 5,65 тысяч человек

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В Удмуртии продолжает сокращаться население. Как сообщают специалисты Удмуртстата, за 2018 год население сократилось на 5,56 тысяч человек. Естественная убыль составила 1,65 тысяч человек, миграционная – 3,99 тысяч человек.

На начало 2019 года численность населения Удмуртии составила 1,5 млн человек. Из которых 994,4 тыс. жители городов и 513 тыс. жители сел и деревень. При этом прирост населения отмечен в Ижевске, Завьяловском, Шарканском, Малопургинском и Якшур-Бодьинском районах. Он составил 295, 15, 210, 29, 27 и 3 человек соответственно.

Также население Ижевска, Воткинска, Завьяловского и Камбарского районов выросло за счет миграции. В остальных городах и районах республики наблюдается снижение численности населения.

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ИСТОЧНИК KP.RU