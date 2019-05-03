2019-05-03T16:09:35+03:00
Общество

В передаче «Следствие вели…» рассказали об орудовавшем в Ижевске воре-домушнике

«Гастролер» из Казани также совершил два убийства
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Ижевск снова появился в передаче «Следствие вели…» (16+), посвященной 80-летию Леонида Каневского. В рамках передач, посвященных юбилею ведущего, вновь рассказали о воре-домушнике Юнусе Равильевиче Абдулрафикове.

Будучи директором магазина в Казани, Юнус Абдулрафиков в начале 80-ых «подрабатывал» в Ижевске, обкрадывая квартиры. По данным МВД по Удмуртии, с 1980 по 1982 гг ему удалось ограбить 20 квартир. Кроме того, он убил двух человек.

Передача об этой истории вышла в эфир 2 мая.

Где вор хранил похищенное и как его удалось поймать – смотрите в «Следствие вели…»

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"Джентльмен удачи" из Казани в 80-ые годы ограбил порядка 20 квартир в Ижевске. Мужчина также совершил два убийства

ИСТОЧНИК KP.RU

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