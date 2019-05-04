“Парк будущего” в Ижевске приглашает на торжественное открытие
4 мая в Ижевске торжественно открывается Парк будущего. Он находится на территории парка Кирова.
Официальное начало в 13:00, а детские интерактивные спектакли начнутся в 16:30. Также гостей ждет шоу мыльных пузырей. Все могут сфотографироваться на бесплатных фотозонах.
- Парк Будущего - это парк развлечений для всей семьи с акцентом на самых маленьких, - объясняют создатели парка. Здесь будут работать аттракционы и проводиться мероприятия. Вход в парк свободный.
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ИСТОЧНИК KP.RU