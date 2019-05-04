2019-05-04T11:28:09+03:00
Общество

“Парк будущего” в Ижевске приглашает на торжественное открытие

Гостей ждет спортивно-развлекательное шоу
Анастасия Захарова
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гостей ждет множество других сюрпризовгостей ждет множество других сюрпризовФото: Анастасия МАЛЫШЕВА
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4 мая в Ижевске торжественно открывается Парк будущего. Он находится на территории парка Кирова.

Официальное начало в 13:00, а детские интерактивные спектакли начнутся в 16:30. Также гостей ждет шоу мыльных пузырей. Все могут сфотографироваться на бесплатных фотозонах.

- Парк Будущего - это парк развлечений для всей семьи с акцентом на самых маленьких, - объясняют создатели парка. Здесь будут работать аттракционы и проводиться мероприятия. Вход в парк свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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