“Парк будущего” в Ижевске приглашает на торжественное открытие

4 Май 11:28 2019-05-04T11:28:09+03:00

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4 мая в Ижевске торжественно открывается Парк будущего. Он находится на территории парка Кирова.

Официальное начало в 13:00, а детские интерактивные спектакли начнутся в 16:30. Также гостей ждет шоу мыльных пузырей. Все могут сфотографироваться на бесплатных фотозонах.

- Парк Будущего - это парк развлечений для всей семьи с акцентом на самых маленьких, - объясняют создатели парка. Здесь будут работать аттракционы и проводиться мероприятия. Вход в парк свободный.

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ИСТОЧНИК KP.RU