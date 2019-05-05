По факту гибели двоих детей в Удмуртии возбуждено уголовное дело

5 Май 10:48 2019-05-05T10:54:52+03:00

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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей по статье "причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что 4 мая, вечером, двое детей – 6-летняя девочка и 4-летний мальчика играли на территории приусадебного участка, где жила девочка, в том числе около компостной ямы. Позже их тела нашел дедушка погибшей, - сообщает ведомство.

На данный момент производится осмотр места происшествия, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и другие экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU