2019-05-05T10:54:52+03:00
Происшествия

По факту гибели двоих детей в Удмуртии возбуждено уголовное дело

Тела детей обнаружил дедушка
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии возбуждено уголовное дело по факту гибели двоих детей по статье "причинение смерти по неосторожности". Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- Установлено, что 4 мая, вечером, двое детей – 6-летняя девочка и 4-летний мальчика играли на территории приусадебного участка, где жила девочка, в том числе около компостной ямы. Позже их тела нашел дедушка погибшей, - сообщает ведомство.

На данный момент производится осмотр места происшествия, а также устанавливаются все обстоятельства произошедшего, назначены судебно-медицинская и другие экспертизы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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