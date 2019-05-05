2019-05-05T15:37:36+03:00
Общество

Разбой по-ижевски: мужчина пытался ограбить пенсионерку с помощью телефона

Подозреваемый уже задержан полицейскими
Анастасия Волкова
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PixabayPixabay
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1 мая на 60-летнюю ижевчанку напал неизвестный и потребовал передать ему портмоне. Чтобы быть более убедительным, мужчина угрожал ей телефоном, который потерпевшая приняла за электрошок, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Женщина оказала сопротивление и смогла вырваться из лап злоумышленника. После чего – подала заявление в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители задержали 48-летнего ранее судимого ижевчанина.

Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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