Разбой по-ижевски: мужчина пытался ограбить пенсионерку с помощью телефона
1 мая на 60-летнюю ижевчанку напал неизвестный и потребовал передать ему портмоне. Чтобы быть более убедительным, мужчина угрожал ей телефоном, который потерпевшая приняла за электрошок, сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.
Женщина оказала сопротивление и смогла вырваться из лап злоумышленника. После чего – подала заявление в полицию. В результате оперативно-розыскных мероприятий, правоохранители задержали 48-летнего ранее судимого ижевчанина.
Сейчас ему грозит до 10 лет лишения свободы.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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