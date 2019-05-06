Среди погибших и пострадавших в авиакатастрофе в «Шереметьево» нет жителей Удмуртии

6 Май 13:28 2019-05-06T17:43:58+03:00

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Самолет «Сухой суперджет» вылетел из московского аэропорта «Шереметьево» в Мурманск 5 мая и уже через несколько минут повернул обратно. Причина - пожар воздушного судна. На борту находились 78 человек - 5 членов экипажа, 73 пассажира. В результате пожара полностью выгорела половина самолета. Спаслись 37 человек.

В Главном управлении МЧС по Удмуртии подтвердили, что среди погибших и пострадавших при авиакатастрофе жителей Удмуртии нет.

Напомним, в результате пожара самолета погиб 41 человек, среди них один бортпроводник.

Глава Удмуртии выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе.

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ИСТОЧНИК KP.RU