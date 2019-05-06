2019-05-07T09:45:59+03:00
Общество

Трамваи №8 и №11 Ижевска не будут работать несколько дней

Это связано с изменением режима работы некоторых предприятий
Дарья ПОРСЕВА
Поделиться:
Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
Изменить размер текста:

В Ижевске несколько дней не будут работать трамваи №8 и №11. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.

- 6, 7 и 8 мая 2019 года в связи с изменением режима работы некоторых производственных предприятий Ижевска не будут работать трамваи №8 и №11. С 13 мая трамваи продолжат работу в обычном режиме, - сообщает ведомство.

Также в связи с репетициями Парада Победы 6 и 7 мая с 18:30 до 22:00 закрывается движение 1, 4, 7 троллейбусов по улице Пушкинская. Движение перенаправлено на улицу Удмуртская:

- 1 маршрут: Центр – ул. Советская – ул. Удмуртская – Дом печати;

- 4 маршрут: Нефтемаш – ул. Советская – ул. Удмуртская – Автозавод;

- 7 маршрут: Центр – ул. Советская – ул. Удмуртская - ул. Труда.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- В главном управлении МЧС по Удмуртии рассказали были ли жители республики на борту сгоревшего в "Шереметьево" самолета.

- По вине пьяного водителя пострадали шесть человек.

- Что нашли при обыске у стрелявшего? Все ли документы у него были в порядке? И что сейчас с ним? Узнаете в нашем материале.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону