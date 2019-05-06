Трамваи №8 и №11 Ижевска не будут работать несколько дней
В Ижевске несколько дней не будут работать трамваи №8 и №11. Об этом сообщает пресс-служба ИжГЭТ.
- 6, 7 и 8 мая 2019 года в связи с изменением режима работы некоторых производственных предприятий Ижевска не будут работать трамваи №8 и №11. С 13 мая трамваи продолжат работу в обычном режиме, - сообщает ведомство.
Также в связи с репетициями Парада Победы 6 и 7 мая с 18:30 до 22:00 закрывается движение 1, 4, 7 троллейбусов по улице Пушкинская. Движение перенаправлено на улицу Удмуртская:
- 1 маршрут: Центр – ул. Советская – ул. Удмуртская – Дом печати;
- 4 маршрут: Нефтемаш – ул. Советская – ул. Удмуртская – Автозавод;
- 7 маршрут: Центр – ул. Советская – ул. Удмуртская - ул. Труда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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