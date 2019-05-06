Мотоциклы Иж Пульсар, произведенные на Концерне Калашников, получила военная автоинспекция Москвы

6 Май 17:27 2019-05-07T09:57:59+03:00

Они будут использоваться для оперативного прибытия на места ДТП

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Военная автоинспекция Москвы получила первые два электрических мотоцикла, произведенных на ижевском концерне Калашников. Об этом сообщает Минобороны России.

- В столетию ВАИ города Москвы поступили два мотоцикла Иж Пульсар производства АО Концерн Калашников. Мотоциклетные наряды дорожно-патрульной службы уже приняли участие в обеспечении безопасности дорожного движения в ходе проведения тренировки парада на Красной площади, - сообщает ведомство.

Новые мотоциклы будут привлекать для оперативного прибытия на места ДТП, создания групп быстрого реагирования и для контроля за соблюдением правил дорожного движения водителями военного транспорта.

До конца года в подразделения доставят еще 16 мотоциклов.

Напомним, впервые электромотоцикл был представлен в августе 2017 года. Он развивает скорость до 100 км/ч при запасе хода до 150 км. Оснащен бесщеточным двигателем постоянного тока мощностью 15 кВт. Использование такого мотоцикла в 12 раз дешевле расходов на топливо у мотоциклов на бензиновом двигателе.

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ИЖ-Пульсар концерн Калашников.

ИСТОЧНИК KP.RU