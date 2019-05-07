В Удмуртии в реке Кама нашли крупнокалиберный артиллерийский снаряд
В Ижевском ЛО МВД России на транспорте проводится проверка по факту обнаружения боеприпаса времен гражданской войны.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, крупнокалиберный артиллерийский снаряд (120 мм) был обнаружен на реке Кама в районе с. Гольяны Завьяловского района Удмуртии. Снаряд нашли рабочие, которые добывали там ПГС (песчано-гравийную смесь, - прим. ред.)
Отметим, что марку и дату изготовления боеприпаса не удалось различить из-за сильной коррозии. Снаряд был уничтожен специалистами-взрывотехниками.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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