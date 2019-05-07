2019-05-07T10:00:45+03:00
Происшествия

В Удмуртии в реке Кама нашли крупнокалиберный артиллерийский снаряд

Его уже уничтожили
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: пресс-служба Ижевского линейного отдела на транспортеФото: пресс-служба Ижевского линейного отдела на транспорте
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В Ижевском ЛО МВД России на транспорте проводится проверка по факту обнаружения боеприпаса времен гражданской войны.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, крупнокалиберный артиллерийский снаряд (120 мм) был обнаружен на реке Кама в районе с. Гольяны Завьяловского района Удмуртии. Снаряд нашли рабочие, которые добывали там ПГС (песчано-гравийную смесь, - прим. ред.)

Отметим, что марку и дату изготовления боеприпаса не удалось различить из-за сильной коррозии. Снаряд был уничтожен специалистами-взрывотехниками.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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