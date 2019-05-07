2019-05-07T14:16:20+03:00
Происшествия

Мужчина из Удмуртии обвиняется в убийстве

Полицейские задержали мужчину в кротчайшие сроки
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: pixabay.comФото: pixabay.com
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В Удмуртии расследуется уголовное дело в отношении 68-летнего мужчины, который обвиняется в убийстве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по республике.

- С 29 на 30 апреля подозреваемый выпивал со своим знакомым. В ходе чего между ними произошла ссора. Мужчина, долго не думая, решил жестоко расправиться со своим знакомым и ударил его ножом, - сообщает ведомство.

В результате полученных ранений потерпевший скончался на месте. Личность злоумышленника была оперативно установлена, полицейские задержали его.

На данный момент мужчина находится под стражей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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