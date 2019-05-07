Мошенник похитил у ижевчан почти 8,5 миллиона рублей

7 Май 15:15 2019-05-07T16:06:36+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ижевске окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего уроженца Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.

- Установлено, что мошенник убеждал доверчивых жителей брать кредиты, а полученные деньги передавать ему за вознаграждение в размере 10% от суммы займа. Мужчина пояснял, что деньги ему нужны для вкладывания в предпринимательство в сфере строительства и обещал погасить кредиты. На самом деле он даже не думал исполнять обязательства, - сообщает ведомство.

По уголовному делу признаны потерпевшими 29 человек. В результате обмана мошенник получил от потерпевших почти 8,5 миллиона рублей. После получения денег он уехал за пределы Удмуртии.

Обвиняемого задержали в Уфе и доставили в Ижевск. На данный момент он находится под арестом.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Чемпионка мира Алина Загитова стала лидером еще одного рейтинга! Подробнее.

- Жестокости нет предела! Мужчина в ходе ссоры убил знакомого.

- Если вы собирались на праздники выбраться в лес, то зря... В Удмуртии установили запрет на посещение лесов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU