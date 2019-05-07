Мошенник похитил у ижевчан почти 8,5 миллиона рублей
В Ижевске окончено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего уроженца Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по городу.
- Установлено, что мошенник убеждал доверчивых жителей брать кредиты, а полученные деньги передавать ему за вознаграждение в размере 10% от суммы займа. Мужчина пояснял, что деньги ему нужны для вкладывания в предпринимательство в сфере строительства и обещал погасить кредиты. На самом деле он даже не думал исполнять обязательства, - сообщает ведомство.
По уголовному делу признаны потерпевшими 29 человек. В результате обмана мошенник получил от потерпевших почти 8,5 миллиона рублей. После получения денег он уехал за пределы Удмуртии.
Обвиняемого задержали в Уфе и доставили в Ижевск. На данный момент он находится под арестом.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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