Оркестр «Рябинушка» из Ижевска завоевал гран-при международного конкурса-фестиваля «Колыбель России»

7 Май 18:20 2019-05-08T11:04:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Оркестр русских народных инструментов «Рябинушка» из Ижевска под руководством Батуевой Екатерины Виссарионовны завоевал гран-при международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Колыбель России».

Финал конкурса проходил со 2 по 5 мая в Москве. Ребята из оркестра - обычные школьники из 54 школы Ижевска.

Традиционно в конкурсе принимают участие как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие в концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино, студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности в следующих номинациях: вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр мод, оригинальный и театральный жанр, художественное слово.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- На трассах Удмуртии будут проверять разметку весьма интересным способом.

- Если вы собирались на праздники выбраться в лес, то зря... В Удмуртии установили запрет на посещение лесов.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU