2019-05-08T11:04:18+03:00
Общество

Оркестр «Рябинушка» из Ижевска завоевал гран-при международного конкурса-фестиваля «Колыбель России»

В оркестре играют школьники
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Гульнар МуслимоваФото: Гульнар Муслимова
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Оркестр русских народных инструментов «Рябинушка» из Ижевска под руководством Батуевой Екатерины Виссарионовны завоевал гран-при международного конкурса-фестиваля в рамках проекта «Колыбель России».

Финал конкурса проходил со 2 по 5 мая в Москве. Ребята из оркестра - обычные школьники из 54 школы Ижевска.

Традиционно в конкурсе принимают участие как коллективы, так и отдельные исполнители, работающие в концертных организациях, театрах, на радио, телевидении, в кино, студенты музыкальных и театральных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений искусства и культуры, а также участники художественной самодеятельности в следующих номинациях: вокал, хоровое пение, инструментальная музыка, хореография, театр мод, оригинальный и театральный жанр, художественное слово.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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