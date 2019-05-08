Затор на Новоажимова и Карла Либкнехта: Ижевск встал в пробках

8 Май 06:56 2019-05-08T11:10:16+03:00

Жители рассказывают, что сложно проехать по тем участкам, где сейчас идет ремонт дорог

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В среду, 8 мая, жители Ижевска сообщают о больших заторах в городе, которые образовались из-за ремонта дорог. В частности, судя по сервису «Яндекс.Пробки», сложная ситуация складывается на улице Новоажимова (от Азина до Карла Маркса, в сторону центра).

Еще стоят автомобилисты на улице Карла Маркса и кольце около ТЦ «Медведь», на перекрестках Ленина - Удмуртская, Пушкинская - Кирова, Удмуртская - 10 лет Октября. В целом, ситуация в городе, согласно сервису, оценивается в 7 баллов из 10.

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ИСТОЧНИК KP.RU