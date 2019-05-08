Снежный человек и языческие деревни: какие есть таинственные места в Удмуртии

8 Май 07:35 2019-05-08T11:11:07+03:00

И где провести майские праздники, чтобы поверить в сверхъестественное

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Действительно таинственный эфир был на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM)(12+). В студии биолог, путешественник Александр Кондратьев и Ася Тепляшина рассказали о таинственных уголках Удмуртии, где до сих пор живут язычники, где люди теряются во времени и пространстве.

Что делать, если вы попали в аномальную зону? И где провести майские праздники, если хотите получить острые ощущения? Об этом и многом другом вы можете узнать в нашем радиоэфире.

Любители тайн и загадок выбирают отдых в мистических местах Удмуртии 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU