Прокуратура Ижевска прикрыла доступ к сайту, где заключались браки
Прокуратура Индустриального района Ижевска выявила интернет-сайт, на котором можно было заключить фиктивный брак, чтобы получить российское гражданство. Как сообщает пресс-служба ведомства, в соответствии с требованиями Семейного кодекса России фиктивные браки признаются недействительными, а пособничество в их заключении влечет ответственность.
- Свободный доступ к указанному интернет-сайту создает условия, препятствующие осуществлению государством защиты семейных отношений, подвергает угрозе основы общественной и государственной безопасности, - сообщили в пресс-службе.
Прокуратура района направила в суд исковое требование о признании информации запрещенной к распространению и требования были удовлетворены. Теперь Роскомнадзор заблокирует доступ на ресурс.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ
В Ижевске на полгода закроют проезд по участку улицы.
Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Криминал в Ижевске и Удмуртии»