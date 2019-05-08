2019-05-08T11:12:37+03:00
Происшествия

Прокуратура Ижевска прикрыла доступ к сайту, где заключались браки

Создатели интернет-ресурса предлагали заключить фиктивный брак, чтобы получить российское гражданство
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: vestivrn.ruФото: vestivrn.ru
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Прокуратура Индустриального района Ижевска выявила интернет-сайт, на котором можно было заключить фиктивный брак, чтобы получить российское гражданство. Как сообщает пресс-служба ведомства, в соответствии с требованиями Семейного кодекса России фиктивные браки признаются недействительными, а пособничество в их заключении влечет ответственность.

- Свободный доступ к указанному интернет-сайту создает условия, препятствующие осуществлению государством защиты семейных отношений, подвергает угрозе основы общественной и государственной безопасности, - сообщили в пресс-службе.

Прокуратура района направила в суд исковое требование о признании информации запрещенной к распространению и требования были удовлетворены. Теперь Роскомнадзор заблокирует доступ на ресурс.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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