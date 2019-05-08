2019-05-08T12:16:40+03:00
Общество

Министр сельского хозяйства Удмуртии рассказала о мужских хобби и стилистах

Как она все успевает, какие есть жизненные принципы и сколько длиться ее рабочий день [аудио]
Ирина БУРЦЕВА
Поделиться:
Фото: Серей ГрачевФото: Серей Грачев
Изменить размер текста:

Во вторник, 7 мая, в программе «Беседка» на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о другой стороне своей жизни – совсем не рабочей.

Почему она предпочитает мужские хобби? Пользуется ли услугами стилистов? Как успевает совмещать работу, охоту, преподавание и семью? Об этом и многом другом вы можете узнать в нашей радиопередаче.

Есть ли у министра сельского хозяйства и продовльствия УР Ольги Абрамовой стилист и почему ей по душе мужские хобби?

00:00
00:00

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону