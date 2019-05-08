Министр сельского хозяйства Удмуртии рассказала о мужских хобби и стилистах

8 Май 08:39 2019-05-08T12:16:40+03:00

Как она все успевает, какие есть жизненные принципы и сколько длиться ее рабочий день [аудио]

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Во вторник, 7 мая, в программе «Беседка» на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о другой стороне своей жизни – совсем не рабочей.

Почему она предпочитает мужские хобби? Пользуется ли услугами стилистов? Как успевает совмещать работу, охоту, преподавание и семью? Об этом и многом другом вы можете узнать в нашей радиопередаче.

Есть ли у министра сельского хозяйства и продовльствия УР Ольги Абрамовой стилист и почему ей по душе мужские хобби? 00:00 00:00

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ИСТОЧНИК KP.RU