Министр сельского хозяйства Удмуртии рассказала о мужских хобби и стилистах
Во вторник, 7 мая, в программе «Беседка» на радио «Комсомольская правда»-Ижевск (107.6 FM) (12+) министр сельского хозяйства Удмуртии Ольга Абрамова рассказала о другой стороне своей жизни – совсем не рабочей.
Почему она предпочитает мужские хобби? Пользуется ли услугами стилистов? Как успевает совмещать работу, охоту, преподавание и семью? Об этом и многом другом вы можете узнать в нашей радиопередаче.
Есть ли у министра сельского хозяйства и продовльствия УР Ольги Абрамовой стилист и почему ей по душе мужские хобби?
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ИСТОЧНИК KP.RU
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