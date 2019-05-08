В шествии к мемориалу на Северном кладбище Ижевска приняли участие около 1500 человек

СЕГОДНЯ 13:52 2019-05-08T15:05:23+03:00

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В Ижевске 8 мая прошло традиционное шествие к мемориалу на Северном кладбище, посвященное 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- Около 1,5 тысяч человек прошли от здания администрации Индустриального района до мемориала на Северном кладбище. Также участники шествия пронесли портреты погибших в локальных конфликтах уроженцев Удмуртии, - сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба администрации Ижевска

Участники шествия возложили цветы и венок к могилам воинов, умерших в госпиталях Ижевска и почтили память погибших минутой молчания.

Ижевск присоединился к военно-патриотической акции «Горсть памяти» и собрал кисеты с землей с могил воинов на Северном кладбище для передачи в историко-мемориальный комплекс Главного храма Вооруженных сил РФ.

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Шествие к мемориалу на Северном кладбище в Ижевске.

ИСТОЧНИК KP.RU