2019-05-09T10:33:55+03:00
Происшествия

Председателя ТСЖ в Удмуртии осудили за растрату более 200 тысяч рублей

Обвиняемая распоряжалась денежными средствами вопреки воле собственников жилья
Екатерина АРДАШЕВА
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Фото: Сергей ГрачевФото: Сергей Грачев
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Уголовное дело в отношении жительницы Сарапула было рассмотрено в городском суде. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, бывшая управляющая ТСЖ многоквартирного дома растратила более 200 тыс. рублей, принадлежавших товариществу.

Уголовное дело возбудили по результатам прокурорской проверки. Как выяснилось, обвиняемая, имевшая возможность распоряжается деньгами собственников, незаконно тратила капитал товарищества в течение целого года.

Суд назначил женщине наказание в виде лишения свободы на срок 2 года условно с установлением испытательного срока на 2 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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