2019-05-10T15:40:12+03:00
Общество

Гала-концерт конкурса “Песни нашей Победы” прошел в Ижевске

Мероприятие состоялось в десятый раз
Анастасия Захарова
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На конкурс пришло 15 тысяч зрителейНа конкурс пришло 15 тысяч зрителейФото: Диля Ахмадишина
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На набережной Ижевска собрались 15 тысяч зрителей, чтобы посмотреть финал конкурса “Песни нашей Победы”.

В этом году темой конкурса стали “Герои”: весь вечер со сцены рассказывали об ижевчанах, которые подарили нам мирную жизнь. А ведущая радио “Адам” Мария Загуменнова даже отправилась в Ленинградскую область на раскопки. Недалеко от города Любань шли ожесточенные бои, где участвовало много уроженцев Удмуртии.

– Что такое 10-й сезон Песен нашей Победы? Честно? Я даже проектом назвать это не могу. Это как часть жизни. Нашей и всей Удмуртии тоже. В этом году мы собрали ещё порядка 300 историй героев войны. В этом году мы получили больше 200 роликов песен победы от сотрудников различных компаний, ведомств, организаций со всей республики. И в каждом из них участвовали не менее 20 человек. За 10 лет песен на сцену поднялись больше 300 человек финалистов. Каждый год нас смотрит не менее 13 тысяч зрителей. Сегодня у меня ощущение, что мы не финал проекта готовили. Мы готовили настоящий народный праздник. Про подвиг и память. Про скорбь и радость. Про каждого из нас. Мне кажется, это самый грандиозный концерт из всех тех, что мы делали за 10 лет! Благодарю всех партнёров проекта и Правительство Удмуртии, которое поддержало нашу идею. Отлично, что мы единой командой включаемся в работу и вместе создаём этот «праздник со слезами на глазах», – отметила директор медиагруппы «Центр» Анастасия Власова.

В финал конкурса прошли 10 ижевчан из более чем 300 желающих. В этом году появилась номинация “Стихи Победы” и “Песни Победы всем офисом”.

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Песни нашей Победы.Авторы: Сергей Грачев, Максим Кузнецов, Ирина ШайдуллинаСергей ГРАЧЕВ

ИСТОЧНИК KP.RU

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