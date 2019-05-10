Аэрофлот отменил рейсы в Ижевск
Аэрофлот отменил 14 парных рейсов, которые совершали самолеты Superjet-100. Среди них - рейсы в Ижевск из Москвы и обратно.
Самолеты SSJ-100 совершали парные рейсы из аэропорта Шереметьево.
Аэрофлот также отменил рейсы в Уфу, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.
Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку, когда следовал из Мурманска в Москву. Жертвами стал 41 человек из 78.
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ИСТОЧНИК KP.RU