Аэрофлот отменил рейсы в Ижевск

10 Май 16:27 2019-05-10T16:27:57+03:00

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Аэрофлот отменил 14 парных рейсов, которые совершали самолеты Superjet-100. Среди них - рейсы в Ижевск из Москвы и обратно.

Самолеты SSJ-100 совершали парные рейсы из аэропорта Шереметьево.

Аэрофлот также отменил рейсы в Уфу, Челябинск, Ростов-на-Дону, Магнитогорск, Архангельск, Краснодар, Саратов, Нижний Новгород, Белгород, Казань, Волгоград, Пермь и Вильнюс.

Напомним, 5 мая самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку, когда следовал из Мурманска в Москву. Жертвами стал 41 человек из 78.

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ИСТОЧНИК KP.RU