2019-05-10T20:50:34+03:00
Происшествия

Очевидцы: автобус загорелся в Удмуртии

Пострадавших нет
Анастасия Захарова
Поделиться:
Фото: скриншот видеоФото: скриншот видео
Изменить размер текста:

Очевидцы сообщают, что сегодня около поселка Италмас в Удмуртии загорелся автобус. В 1 отделе УГИБДД по Удмуртии подтведили информацию.

- Пострадавших нет, - заявили в ведомстве.

В госавтоинспекции добавили, что автобус находится не на проезжей части. Поэтому пробки нет.

Причины возгорания пока неизвестны.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Ижевске пропал молодой человек

Автобус загорелся в Удмуртии.Видео: Кеша Корнев

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мальчик из Ижевска сбежал после того, как его сбила машина
Чемпионка мира Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав
В состав юниорской сборной России по биатлону вошли три спортсмена из Удмуртии
Иван Амбражук, замминистра здравоохранения Удмуртии, покидает свой пост
В Удмуртии начали выбирать дороги, которые отремонтируют в 2020 году
Удмуртские бабушки из Бураново отравили Сергею Лазареву видеопослание перед «Евровидением»
В Ижевске пропал молодой человек
В Ижевске пройдет третий городской забег в ползунках «Карапузы, на старт!»
Выкладку бордюров на улице Ленина в Ижевске прокомментировал начальник 1 отдела УГИБДД МВД по Удмуртии
После проверок на выявление незаконного оборота алкоголя в Удмуртии возбудили 15 уголовных дел
В Ижевске появится улица Ламшурская
На участке набережной Ижевска планируют создать пешеходную зону