Очевидцы: автобус загорелся в Удмуртии

10 Май 20:29 2019-05-10T20:50:34+03:00

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Очевидцы сообщают, что сегодня около поселка Италмас в Удмуртии загорелся автобус. В 1 отделе УГИБДД по Удмуртии подтведили информацию.

- Пострадавших нет, - заявили в ведомстве.

В госавтоинспекции добавили, что автобус находится не на проезжей части. Поэтому пробки нет.

Причины возгорания пока неизвестны.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="854" height="480" src="https://www.izh.kp.ru/video/embed/708068" frameborder="0"></iframe> Автобус загорелся в Удмуртии.Видео: Кеша Корнев

ИСТОЧНИК KP.RU