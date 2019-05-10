Очевидцы: автобус загорелся в Удмуртии
Пострадавших нет
Фото: скриншот видео
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Очевидцы сообщают, что сегодня около поселка Италмас в Удмуртии загорелся автобус. В 1 отделе УГИБДД по Удмуртии подтведили информацию.
- Пострадавших нет, - заявили в ведомстве.
В госавтоинспекции добавили, что автобус находится не на проезжей части. Поэтому пробки нет.
Причины возгорания пока неизвестны.
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ИСТОЧНИК KP.RU