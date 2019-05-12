Жители Удмуртии могут помочь сделать Монумент славы ВДВ

12 Май 17:19 2019-05-12T17:19:24+03:00

Уже есть проект Монумента

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Союз десантников Удмуртии призывает жителей республики принять участие в создании Монумента славы ВДВ в Ижевске. Для этого нужно предоставить фотографии родственников - участников Великой Отечественной войны и локальных войн, уроженцев Удмуртии, служивших в Воздушно-десантных войсках.

Как сообщается в официальной группе Союза, к снимку нужно приложить ФИО родственника, дату и место рождения, краткое описание боевого пути, имеющиеся сведения о наградах. Отобранные фотографии будут размещены на одной из частей Монумента славы ВДВ.

Напомним, что уже есть макет будущего Монумента.

ВАЖНО!

Прием фотографий в формате JPEG с текстовым описанием осуществляется по электронному адресу: sdu18udm@yandex.ru (контактное лицо: Лебедев Алексей Николаевич, председатель «Союза десантников Удмуртии», тел.8-912-013-55-60).

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ИСТОЧНИК KP.RU