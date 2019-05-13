В Ижевске пройдет прощание со знаменитым радиоведущим Альбертом Аслановым

13 Май 17:12 2019-05-13T17:55:06+03:00

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В понедельник, 13 мая, скончался знаменитый радиоведущий из Ижевска Альберт Асланов. Жители Ижевска запомнили его как популярного ведущего многочисленных городских шоу и DJ «Авторадио». Например, в 2001 году на радиостанции параллельно с выборами мэра города запустили один из самых успешных проектов – выборы «мэра» радиостанции. Ди-джеи придумывали свои программы: какие правила введут, какие песни будут ставить. Нашли даже волонтеров, которые раздавали листовки с акцией по Ижевску. В результате «мэром» тогда стал именно Альберт Асланов, а проект получил национальную премию «Радиомания», обогнав в своей номинации даже «Золотой граммофон» и «Нашествие». Последние семь лет он работал креативным редактором радиостанции «Ретро FM».

- Ушел Альберт Асланов – один из звездных голосов ижевского «Авторадио» 90-х. Эфиры того времени невозможно представить без его яркого, позитивного, всегда узнаваемого тембра. Вечный драйв в эфире, легкий шаг по жизни, популярность и узнаваемость – это все о нем. Он как магнит, притягивал к себе людей и щедро дарил им большую часть своей неуемной энергии. Спи спокойно, дорогой коллега и друг. Вечная тебе память, - написал в «Фейсбуке» бывший коллега Игорь Крымский.

Прощание пройдет 15 мая в 12.00 по адресу: улица Буммашевская, 7 корпус 3 (похоронный дом «Вознесение»). По просьбе родных сообщаем, что с собой лучше брать именно живые цветы, а не венки.

Редакция «Комсомольской правды» приносит искренние соболезнования родным и близким Альберта Асланова.

ИСТОЧНИК KP.RU