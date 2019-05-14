Ижевчане могут приобрести квартиру в ЖК «Совушки»

14 Май 06:59 2019-05-14T10:06:45+03:00

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В Ижевске открыта продажа квартир во втором доме жилого комплекса «Совушки» от «АСПЭК – Домстрой». Двор жилого комплекса укрыт от шума улицы, вблизи расположен зеленый «Тишино-парк». Благодаря этому дети всегда находятся в естественной и безопасной среде, где можно свободно гулять, играть и развиваться. Кроме этого, в соседнем доме расположен микрорайонный «Дом дружбы соседей», где проводятся обучающие курсы, мастер-классы и другие полезные мероприятия.

В доме на этаже располагается 6-7 квартир с просторными планировками от 35 до 103 м², в которых оптимально организовано жизненное пространство: ниши для шкафов-купе, гардеробы, вместительные ванные, просторные кухни-гостиные и уютные спальни.

Для дополнительного комфорта в квартирах выполняется дизайнерская отделка с использованием новых материалов. Она позволит переехать сразу после сдачи дома. Вам останется только расставить мебель и познакомиться с соседями. И всё это по выгодным стартовым ценам от 1.670 тыс.руб.

Подробнее ознакомиться со всеми особенностями и проектной декларацией второго дома ЖК «Совушки» или забронировать квартиру можно на сайте застройщика «АСПЭК-Домстрой», а также по телефону 655-005 или в офисах продаж и обслуживания по адресам ул. Пушкинская, 268 и ул. Архитектора П.П. Берша, 43.

СПРАВКА«КП»

Жилой комплекс «Совушки» состоит из трех 17-этажных домов вдоль улицы Берша. Из окон квартир открываются отличные панорамные виды на городские пейзажи. В шаговой доступности от дома расположены отделение детской поликлиники, школа искусств, магазины и остановка общественного транспорта.

Кроме того, рядом с жилым комплексом уже в 2020 году будет открыта общеобразовательная школа на 1224 места, строительство которой ведется в настоящее время.

Реклама. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Застройщик ООО «АСПЭК – Домстрой»

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ИСТОЧНИК KP.RU