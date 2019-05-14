2019-05-14T09:49:07+03:00
Общество

На улице Салютовской в Ижевске начался ремонт

Этот участок выбрали жители города
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске начали ремонтные работы на улице Салютовской. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- На данный момент на объекте производится демонтаж бордюрных камней. Далее работники приступят к фрезерованию изношенного слоя асфальта. На этом участке предстоит поднять 15 колодцев, выполнить ямочный ремонт, уложить выравнивающий слой и верхний слой из асфальтобетона, - сообщает ведомство.

Кстати, этот участок дороги выбрали жители. В интернет-голосовании населения за объекты ремонта улица Салютовская получила 385 голосов и заняла седьмое место.

На данный момент в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Ижевске ремонтируются девять объектов.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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