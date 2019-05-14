2019-05-14T10:27:09+03:00
Общество

Ижевчане могут приобрести школьную форму в мае со скидкой 30%

Акция будет действовать до конца месяца
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Ижевчане в магазине «Брючки 18» до конца мая могут приобрести школьную форму со скидкой 30%. При покупке можно не бояться, что ребенок вырастет за лето: обновку можно обменять перед учебой на подходящий размер.

Сарафаны, жилетки, брюки, юбки и костюмы – в «Брючках 18» представлен большой ассортимент одежды для учеников. В магазине можно не бояться, что форма не подойдет по размеру: специалисты компании могут сшить нужную одежду по детским меркам.

Кстати, в нашей группе ВКонтакте проходит розыгрыш, участники которого могут выиграть сертификат номиналом 2000 рублей на покупки в «Брючках 18».

СПРАВКА «КП»:

«Брючки 18» работает в Ижевске уже более 15 лет. Компания имеет собственное производство, где отшивает классическую одежду по всем нормам ГОСТа и СанПиНа. В магазине представлен широкий размерный ряд – с 26 по 54. В этом году проведен ребрендинг и сменено название с «Брючки. Брюки. Брючищи» на «Брючки 18».

Обращайтесь по адресу: Красноармейская улица, 127, Ижевск тел. +7 (3412) 32-32-62

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ИСТОЧНИК KP.RU

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