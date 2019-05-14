2019-05-14T10:21:48+03:00
Общество

Больше тысячи жителей Удмуртии пострадали от укусов клещей

В их числе 297 детей
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: АрхивФото: Архив
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В Удмуртии с начала активности клещей в больницы обратились 1055 человек. Об этом сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по республике.

- По состоянию на 13 мая в больницы обратились 758 взрослых и 297 детей до 17 лет. Случаи присасывания клещей зарегистрированы в 28 районах Удмуртии. Наибольшее количество пострадавших в Ижевске – 48,72%, - сообщает ведомство.

По результатам исследований из 667 клещей 23 являются возбудителем клещевого энцефалита.

Самая эффективная защита от клещевого энцефалита – это вакцинация. На сегодняшний день привито 46570 жителей Удмуртии, в том числе 24013 детей до 17 лет.

Чаще всего присасывание клещей происходит в лесах, лесных массивах вблизи населенных пунктов, в садоводческих товариществах, на кладбищах.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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