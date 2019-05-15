Пользователи соцсетей заподозрили дочь священника из Удмуртии в очередном увеличении груди

15 Май 06:25 2019-05-15T10:02:27+03:00

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Скандальная и популярная участница шоу «Дом-2» Рита Керн из Удмуртии, кажется, не останавливается в модификациях своего тела. На этот раз пользователи социальной сети заподозрили ее в дополнительном увеличении груди.

- Еще больше стала грудь. Ну вот честно, зачем вам настолько большая грудь? И удобно ли это? – пишут люди в комментариях. И шутят: «Такое ощущение, что её насосом накачивали, как надувной матрас».

Фото: @mrs.ritakern

Однако Рита не реагирует на такие выпады и критику воспринимает спокойно. И правда, у нее и так есть большая армия поклонников.

Фото: @mrs.ritakern

- Рита, с праздником Вас! Не слушайте никого, Вы и без меня это знаете - самодостаточная, харизматичная, интересная, чертовски притягательная и сексуальная девушка. Конечно, сильные люди не дают покоя ни хейтерам, ни просто дуракам, - пишут пользователи.

Фото: @mrs.ritakern

Кстати, девушка продолжает радовать своих подписчиков жаркими фото. То она меняет цвет волос, то имидж, то позволяет себе показать чуть больше, чтобы подстегнуть интерес.

Напомним, что Рита Керн родом из Удмуртии. Причем из семьи священника. В 18 лет Маргарита покинула свою семью и ушла в «свободное плавание». Отношения с родными не ладились, но девушка как-то заявила, что хочет перемирия.

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ИСТОЧНИК KP.RU