У ТЦ «Аврора-парк» в Ижевске перенесли пешеходный переход
В Ижевске у торгового центра «Аврора-парк» перенесли пешеходный переход. Об этом сообщают пользователи соцсетей.
До изменений переход располагался по диагонали, и не все пешеходы успевали перейти дорогу на зеленый свет.
Ранее зам. начальника МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов пояснял, что реконструкция перехода и расположение его перпендикулярно проезжей части сэкономит шесть метров. Благодаря этому времени для пешеходов будет достаточно.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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