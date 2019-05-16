2019-05-16T13:07:16+03:00
Общество

У ТЦ «Аврора-парк» в Ижевске перенесли пешеходный переход

Теперь пешеходы будут успевать переходить дорогу
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: Валерия ШаньгинаФото: Валерия Шаньгина
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В Ижевске у торгового центра «Аврора-парк» перенесли пешеходный переход. Об этом сообщают пользователи соцсетей.

До изменений переход располагался по диагонали, и не все пешеходы успевали перейти дорогу на зеленый свет.

Ранее зам. начальника МКУ «Служба благоустройства и дорожного хозяйства» Фирдаус Харисов пояснял, что реконструкция перехода и расположение его перпендикулярно проезжей части сэкономит шесть метров. Благодаря этому времени для пешеходов будет достаточно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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