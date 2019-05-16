2019-05-16T15:23:58+03:00
Общество

В Удмуртии разрушился автомобильный мост

Пока сделали временную меру – земельное полотно
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: администрация Воткинского районаФото: администрация Воткинского района
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В среду, 15 мая, около Воткинска (Удмуртия) разрушился автомобильный мост, который вел из города в деревню Фертики. Как сообщает пресс-служба администрации района, 16 мая провели рабочее совещание по восстановлению автомобильного движения.

- Восстановлен проезд по земельному полотну через трубный переход автомобильной дороги Беркуты-Фертики. Будут дополнительно укреплены входные и выходные оголовки труб и проведено устройство покрытия проезжей части из песчано-гравийной смеси, - сообщает пресс-служба администрации.

Фото: администрация Воткинского района

Фото: администрация Воткинского района

Пока автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездным путем по маршруту: д. Гавриловка –Метляки – Фертики, в связи с работой техники на данном участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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