В Удмуртии разрушился автомобильный мост

СЕГОДНЯ 13:49 2019-05-16T15:23:58+03:00

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В среду, 15 мая, около Воткинска (Удмуртия) разрушился автомобильный мост, который вел из города в деревню Фертики. Как сообщает пресс-служба администрации района, 16 мая провели рабочее совещание по восстановлению автомобильного движения.

- Восстановлен проезд по земельному полотну через трубный переход автомобильной дороги Беркуты-Фертики. Будут дополнительно укреплены входные и выходные оголовки труб и проведено устройство покрытия проезжей части из песчано-гравийной смеси, - сообщает пресс-служба администрации.

Фото: администрация Воткинского района

Пока автомобилистам рекомендуют воспользоваться объездным путем по маршруту: д. Гавриловка –Метляки – Фертики, в связи с работой техники на данном участке.

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ИСТОЧНИК KP.RU