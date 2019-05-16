Житель Ижевска стащил из магазина кольцо с бриллиантом

16 Май 17:30 2019-05-17T13:13:44+03:00

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В Ульяновске задержали безработного жителя Ижевска, которого подозревают в краже кольца с бриллиантом стоимостью в 350 тысяч рублей. Как сообщает портал «Ульяновск.Экспресс», мужчина пришел в ювелирный бутик и намерено размахивал барсеткой с купюрами в пять тысяч рублей, чтобы убедить продавщиц в своей платежеспособности. Вот только эти банкноты были из «банка приколов».

Мужчина присматривался к двум изделиям – золотому кольцу за 140 тысяч рублей и кольцу с бриллиантом за 350 тысяч. Он решил приобрести то, что меньшей стоимости. Под предлогом отсутствия наличности на такую сумму, он вышел из магазина. А потом продавцы заметили, что кольцо с бриллиантом пропало.

Воришка пытался скрыться у знакомых в Йошкар-Оле, но его нашли и арестовали. Сейчас возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ («кража»). Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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ИСТОЧНИК KP.RU