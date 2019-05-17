2019-05-17T13:16:40+03:00
Происшествия

Бывший главбух похитила более 2 миллионов рублей в Удмуртии

Средства она потратила на личные нужды
Ольга КОНСТАНТИНОВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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43-летняя жительница Воткинска обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК России по Удмуртии, женщина похитила более 2 млн рублей.

По версии следствия, с марта 2017 по декабрь 2018 обвиняемая, будучи главным бухгалтером одного из местных муниципальных казенных учреждений, неправомерно начисляла повышенную зарплату сотрудникам предприятия, присваивая себе появившиеся излишки.

Похищенное она потратила на свои нужды.

В ходе следствия женщина полностью признала свою вину. Сейчас ее земельный участок и банковские счета арестованы, а дело с обвинительным заключением направили в суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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