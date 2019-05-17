17 Май 14:54 2019-05-17T15:48:43+03:00

Чтобы детей не ругали дома, они решили гулять до утра

Изменить размер текста: A A

В Удмуртии полицейские разыскали пропавших школьников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

- В Глазове родители 12-летней девочки обратились в полицию с сообщением о том, что их дочь не пришла домой после прогулки. Для розыска несовершеннолетней был понят весь личный состав МО МВД России «Глазовский», - сообщает ведомство.

В ходе розыска были обследованы близлежащие улицы, подъезды домов, возможные места сбора молодежи.

Около 01:40 пропавшая девочка вместе с двумя подругами была обнаружена в подъезде одного из домов, далеко от дома разыскиваемой. Девочек доставили в отдел полиции. Выяснилось, что девочки задержались на прогулке, и чтобы их не ругали дома, решили гулять до утра.

Дети переданы законным представителям.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:

- Замминистра здравоохранения Удмуртии покидает свой пост.

- Алина Загитова все-таки ответит за вождение без прав.

- И сколько молодожены тратят на торжества в Доминикане и на Кипре? Об этом и многом другом расскажем в нашем материале.

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU