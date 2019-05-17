2019-05-17T16:19:36+03:00
Общество

Поехали: 19-й сезон игры «Охота» стартует на «НАШЕм Радио» в Ижевске

Финал гонки за 100 литрами бензина пройдет 24 мая
БОБРОВ Игорь
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Фото: АрхивФото: Архив
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Пока весь мир с замиранием сердца следит за исходом финального сезона легендарной телесаги «Игра престолов», в Ижевске готовятся к старту своего любимого многим проекта. Уже 20 мая на «НАШЕм Радио» стартует 19-й сезон культовой городской игры «Охота» (18+).

Правила игры прежние и всё так же просты: с 20 по 23 мая слушатели «НАШЕго Радио» в Ижевске (103,8 ФМ, 16+) узнают с 18:00 в эфире или в группе ВК «НАШЕ Радио Ижевск» место встречи и мчатся туда на своих авто со стикерами радиостанции (если нет, их выдадут на месте). Прибывшие туда получают от ведущих купон на право участия в финальном розыгрыше.

Победителя «Охоты» определят 24 мая в «Супер Парке». Главный приз – 100 литров бензина.

Слушайте «НАШЕ Радио», участвуйте и выигрывайте!

«Супер Парк» – территория, наполненная счастьем! Огромный семейный парк активного отдыха: увлекательные лабиринты, батутная арена, площадки для футбола и баскетбола, горки, скалодром, аэрохоккей, пневмопушки, качели и, конечно, тарзанка для самых смелых.

Для детей и их родителей в парке всегда работает собственное отличное кафе.

Приглашаем вас здорово провести время всей семьёй в «Супер Парк»!

Организатор акции – ИП Власова Анастасия Сергеевна. Срок проведения – 20.05.19-24.05.19. Генеральный партнер – ООО «Воздушный шар». Подробно об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ №ФС77-48384 от 27 января 2012 г.

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18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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