Ночью и утром 19 мая в Удмуртии ожидаются заморозки

18 Май 14:13 2019-05-18T14:14:23+03:00

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В Удмуртии ночью и утром 19 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.

Температура в воздухе достигнет 0...-1 градусов, на почве до -2 градусов.

Населению рекомендуется одеваться теплее, не оставлять детей без присмотра. Также в помещениях не оставлять открытыми окна. И укрыть все высаженные культуры.

19 мая, в воскресенье, температура днем +5…+6 градусов, ночью +3…+4, небольшой дождь.

20 мая, понедельник, температура днем +9…+11 градусов, ночью +3…+4, днем небольшой дождь.

21 мая, во вторник, температура днем +12…+13 градусов, ночью +4…+7 градусов, облачно с прояснениями.

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ИСТОЧНИК KP.RU