Ночью и утром 19 мая в Удмуртии ожидаются заморозки
В Удмуртии ночью и утром 19 мая ожидаются заморозки. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по республике со ссылкой на Удмуртский гидрометцентр.
Температура в воздухе достигнет 0...-1 градусов, на почве до -2 градусов.
Населению рекомендуется одеваться теплее, не оставлять детей без присмотра. Также в помещениях не оставлять открытыми окна. И укрыть все высаженные культуры.
19 мая, в воскресенье, температура днем +5…+6 градусов, ночью +3…+4, небольшой дождь.
20 мая, понедельник, температура днем +9…+11 градусов, ночью +3…+4, днем небольшой дождь.
21 мая, во вторник, температура днем +12…+13 градусов, ночью +4…+7 градусов, облачно с прояснениями.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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