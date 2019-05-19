Движение на двух улицах ограничат в Ижевске

СЕГОДНЯ 08:26 2019-05-19T08:26:26+03:00

Это связано с фестивалем духовых и эстрадно-джазовых оркестров

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19 мая с 16:00 до 17:30 в Ижевске ограничат движение на улице Пушкинской и на переулке Широком. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Ижевска.

По Пушкинской движение ограничат от Красногеройской до Кирова. На переулке Широком нельзя будет проехать на участке от Карла Маркса до Пушкинской. Общественный транспорт перенаправят по улицам Удмуртской и Ленина.

Сегодня по улице Пушкинской пройдет парад духовых и джазовых оркестров. Шествие состоится в рамках Всероссийского фестиваля.

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ИСТОЧНИК KP.RU