2019-05-19T09:28:59+03:00
Общество

Знаки отличия “Родительская слава” вручили в Ижевске

Награду получили 13 семейных пар и два одиноких отца
Анастасия Захарова
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Фото: пресс-служба правительства УдмуртииФото: пресс-служба правительства Удмуртии
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Глава республики вручил знаки отличия "Родительская слава" многодетным семьям и одиноким многодетным отцам. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии. Мероприятие приурочено к Международному дню семьи.

-В 2019 году мы приступили к реализации национальных проектов. Их двенадцать, но ключевые проекты так или иначе касаются повышения рождаемости, охраны материнства и детства, укрепления института семьи. Для каждого Главы региона - это главные социальные показатели и задачи. Безусловно, и Правительство Удмуртской Республики активно приступило к её выполнению, - сказал Александр Бречалов.

Знак отличия "Родительская слава" учредили в Удмуртии в 2013 году. Им награждают родителей, которые состоят в зарегистрированном браке и которые воспитали пять и более детей. Также знаком награждают одиноких отцов, которые воспитали трех и более детей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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