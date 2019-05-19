Очевидцы: в Ижевске загорелся дом

19 Май 13:42 2019-05-19T13:42:09+03:00

Горит дом рядом со строящимся объектом Фото: Алена Селезнева

На месте пожара уже работают спасатели

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19 мая, в воскресенье, в Ижевске загорелся дом в районе Металлургов. Сообщения поступили от пользователей социальных сетей.

Пользователи социальных сетей рассказывают, что дым находится рядом со строящимся объектом.

В МЧС по Удмуртии пока не прокомментировали ситуацию. Причины пожара пока неизвестны.

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ИСТОЧНИК KP.RU