Очевидцы: в Ижевске загорелся дом
На месте пожара уже работают спасатели
Горит дом рядом со строящимся объектомФото: Алена Селезнева
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19 мая, в воскресенье, в Ижевске загорелся дом в районе Металлургов. Сообщения поступили от пользователей социальных сетей.
Пользователи социальных сетей рассказывают, что дым находится рядом со строящимся объектом.
В МЧС по Удмуртии пока не прокомментировали ситуацию. Причины пожара пока неизвестны.
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ИСТОЧНИК KP.RU