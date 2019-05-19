15-летняя девушка пропала в Ижевске
В Ижевске ищут Васильеву Алену Андреевну. 12 мая она ушла из дома по улице 9 января в неизвестном направлении.
Алене 14-15 лет на вид, рост 160-165 см. Телосложение среднее, волосы прямые и темные. У девушки стрижка каре.
Алена была одета в темно-синюю блузку с коротким рукавом, черные джинсы, летние спортивные туфли серо-коричневого цвета с блестками.
Если вы знаете что-то о местонахождении девушки, просьба позвонить в полицию по телефону 02 (с мобильного 102), или в поисково-спасательный отряд “Регион 18” по телефону 89511952971.
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ИСТОЧНИК KP.RU