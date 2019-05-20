2019-05-20T08:14:05+03:00
Общество

«Что такое банк?»: дети из Ижевска могут выиграть призы за видеоролик

«Комсомольская правда»-Ижевск» совместно с Промсвязьбанком запускают новый конкурс для детей
Поделиться:
..
Изменить размер текста:

Дети из Ижевска с 3 до 12 лет могут получить призы, рассказав, что такое банк: «Комсомолка» и Промсвязьбанк запускают новый конкурс! Победитель получит сертификат на посещение KIDO-парка номиналом 3000 рублей. Еще 7 участников будут награждены игрушками.

Как принять участие:

1.Запишите видео, на котором ребенок рассказывает о том, что такое банк.

2. Отправьте видео на почту kp@mgcentr.ru до 14 июня. Оно будет опубликовано на сайте izh.kp.ru (18+) и в нашей группе.

3. 17 июня мы объявим победителя, который получит сертификат на посещение KIDO-парка номиналом 3000 рублей. Еще 7 участников будут награждены игрушками.

Расскажи, что такое банк!

Реклама. Организатор акции - ООО фирма «Ариго». Сроки акции - с 15 мая по 17 июня 2019 г. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону (3412) 90-20-20. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

Партнер конкурса ПАО «Промсвязьбанк».

Подробные условия конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Бизнес - новости Ижевска и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
После проверки прокуратуры в Удмуртии шесть депутатов сложили свои полномочия
По вине пьяного водителя без прав в Удмуртии 15-летняя девушка пострадала в ДТП
Рамиль Сайфуллин стал главным тренером ХК «Ижсталь»
Какая погода ждет ижевчан на этой неделе?
Музыка для нового показательного номера Алины Загитовой привела в бешенство фанатов Евгении Медведевой
В Ижевске продляется специальная акция «Теплый прием» от Аквааргентум
По улице Лихвинцева в Ижевске запретят движение
Гидравлические испытания теплосетей начались в микрорайонах Буммаша в Ижевске
Одна из «Бабушек из Бураново» прокомментировала выступление Сергея Лазарева
Смертельное ДТП произошло в Ижевске
Из Ижевска в Нижнекамск запустят рельсовые автобусы
Ижевчанин занял второе место на Чемпионате России по кикбоксингу среди профессионалов
Около 30 спортсменов приняли участие в этапе Кубка России по скейтбордингу в Ижевске
Обновленный детский зоопарк открылся в Ижевске
15-летняя девушка пропала в Ижевске
Очевидцы: в Ижевске загорелся дом
Камеры для фиксации нарушений появились в Ижевске
Троллейбусы в Ижевске перенаправят 19 мая
Фигуристка из Ижевска Алина Загитова поблагодарила фанатов за поздравления
Знаки отличия “Родительская слава” вручили в Ижевске
Движение на двух улицах ограничат в Ижевске
Ночью и утром 19 мая в Удмуртии ожидаются заморозки
Водитель грузовика попал в ДТП на трассе Удмуртии
Роскомнадзор сообщил о результатах проверки больницы Ижевска, где выбросили медкарты