«Что такое банк?»: дети из Ижевска могут выиграть призы за видеоролик

СЕГОДНЯ 08:14 2019-05-20T08:14:05+03:00

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Дети из Ижевска с 3 до 12 лет могут получить призы, рассказав, что такое банк: «Комсомолка» и Промсвязьбанк запускают новый конкурс! Победитель получит сертификат на посещение KIDO-парка номиналом 3000 рублей. Еще 7 участников будут награждены игрушками.

Как принять участие:

1.Запишите видео, на котором ребенок рассказывает о том, что такое банк.

2. Отправьте видео на почту kp@mgcentr.ru до 14 июня. Оно будет опубликовано на сайте izh.kp.ru (18+) и в нашей группе.

3. 17 июня мы объявим победителя, который получит сертификат на посещение KIDO-парка номиналом 3000 рублей. Еще 7 участников будут награждены игрушками.

Расскажи, что такое банк!

Реклама. Организатор акции - ООО фирма «Ариго». Сроки акции - с 15 мая по 17 июня 2019 г. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения уточняйте по телефону (3412) 90-20-20. Организатор не несет ответственности за качество предоставленных призов.

Партнер конкурса ПАО «Промсвязьбанк».

Подробные условия конкурса здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU