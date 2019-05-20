2019-05-20T09:20:21+03:00
Общество

По улице Лихвинцева в Ижевске запретят движение

Ограничение связно со строительством сетей водопровода
Дарья ПОРСЕВА
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Фото: пресс-служба администрации ИжевскаФото: пресс-служба администрации Ижевска
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В Ижевске по улице Лихвинцева ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

- В связи со строительством сетей водопровода с 08:00 20 мая до 06:00 10 июня движение транспорта по улице Лихвинцева от улицы Удмуртская до улицы Кооперативная будет ограничено, - сообщает ведомство.

Напомним, «Удмуртские коммунальные системы» начали четвертый этап гидравлических испытаний теплосетей. В каком районе отключат горячую воду? (подробнее).

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ИСТОЧНИК KP.RU

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