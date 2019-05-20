По улице Лихвинцева в Ижевске запретят движение
В Ижевске по улице Лихвинцева ограничат движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
- В связи со строительством сетей водопровода с 08:00 20 мая до 06:00 10 июня движение транспорта по улице Лихвинцева от улицы Удмуртская до улицы Кооперативная будет ограничено, - сообщает ведомство.
Напомним, «Удмуртские коммунальные системы» начали четвертый этап гидравлических испытаний теплосетей. В каком районе отключат горячую воду? (подробнее).
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Одна из "Бабушек из Бураново" прокомментировала выступление Сергея Лазарева на Евровидении.
- Появились некоторые подробности страшного ДТП, которое произошло 19 мая вечером.
- Призы за рисунки: дети из Ижевска могут выиграть конструктор, поучаствовав в новом конкурсе от «Комсомолки» и «Ижкомцентра» ! Подробнее об условиях конкурса можно узнать по ссылке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»