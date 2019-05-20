Какая погода ждет ижевчан на этой неделе?
В Ижевске средняя температура на неделе немного повысится и составит +13 градусов. Как сообщает пресс-служба администрации города с 20 на 21 мая на почве ожидаются заморозки до -2 градусов. По данным сервиса Яндекс Погода в течение недели пройдут небольшие дожди.
Так, 20 мая, в понедельник температура днем +9…+10 градусов, ночью +2…+4 небольшой дождь.
21 мая, во вторник, температура днем +12…+13 градусов, ночью +3…+5 градусов, выглянет солнце, осадков не ожидается.
22 мая, в среду, температура днем +15…+16 градусов, ночью +8…+9 градусов, ночью небольшой дождь.
23 мая, в четверг, температура днем +15…+16 градусов, ночью +5…+7 градусов, дождь.
24 мая, в пятницу, температура днем +12…+14 градусов, ночью +3…+5 градусов, без осадков.
25 мая, в субботу, температура днем +12 градусов, ночью +6…+7 градусов, без осадков.
26 мая, в воскресенье, днем ожидается +17…+19 градусов, ночью +12…+13 градусов, без осадков.
К ДРУГИМ НОВОСТЯМ:
- Внимание, водители! В Ижевске перекроют участок дороги по улице Лихвинцева.
- Очередной этап гидравлических испытаний теплосетей начался в Ижевске. В каком районе на это раз отключат горячую воду.
- Появились некоторые подробности страшного ДТП, которое произошло 19 мая вечером.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Погода в Ижевске»