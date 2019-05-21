2019-05-21T09:20:07+03:00
Спорт

Паравелогонщик из Удмуртии Сергей Пудов победил Кубке мира

Соревнования прошли в Бельгии
Мария ХАФИЗОВА
Поделиться:
Фото: «Спортивно-адаптивная школа Удмуртии» «ВКонтакте»Фото: «Спортивно-адаптивная школа Удмуртии» «ВКонтакте»
Изменить размер текста:

Паравелогонщик из Удмуртии Сергей Пудов сохраняет лидерство общего зачета Кубка мира по велоспорту-шоссе среди лиц с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата, - прим. ред.). Об этом сообщается в группе «Спортивно-адаптивная школа Удмуртии» «ВКонтакте».

На втором этапе, который проходил с 17 по 19 мая в г. Остенде (Бельгия), наш спортсмен завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 27 км.

- Трасса очень сложная для меня, состоящая из длинных прямых участков с сильным ветром. Сегодня я сделал все что смог, я доволен 2 местом, напоминаю, что в прошлом году на этой гонке был только шестым из-за прокола заднего колеса, - поделился Сергей.

Отметим, что в групповой гонке на 80 км Сергей одержал победу. Завершающий, 3-й этап, пройдет в Канаде с 8 по 11 августа.

К ДРУГИМ НОВОСТЯМ

Следите за новостями Ижевска в «ВКонтакте», «Фейсбуке», «Твиттере» и «Одноклассниках».

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Спорт в Ижевске и Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Пьяный водитель в Ижевске на угнанной «Газели» протаранил пять машин
Чемпионка мира Алина Загитова попросила своих фанатов о необычном подарке на день рождения
Театр кукол в Ижевске в День защиты детей представит спектакль для самых маленьких
На улице Щорса в Ижевске установят дорожные знаки
В Ижевске огласили решение по антимонопольному делу о строительстве фан-зоны в парке им. Кирова
В Удмуртии главврач больницы задолжала сотрудникам более 600 000 рублей
Фото: как идет ремонт дворов в Ижевске
Проект федерального закона о «наливайках», разработанный в Удмуртии, внесен в Госдуму России
Уголовное дело в отношении экс-руководителя «Спецгазавтотранс» вернули прокурору в Ижевске
Ижевск занял 11 место в рейтинге «хамских» городов России
На участке улицы Пушкинской в Ижевске закроют движение
Житель Ижевска нарвался на мошенников и лишился 230 тысяч рублей
В Ижевске временно остановят движение на нескольких улицах в День пограничника
Ижевчанка пыталась найти свою любовь на передаче «Одинокий папа мечтает познакомиться»
После проверки прокуратуры в Удмуртии шесть депутатов сложили свои полномочия
По вине пьяного водителя без прав в Удмуртии 15-летняя девушка пострадала в ДТП
Рамиль Сайфуллин стал главным тренером ХК «Ижсталь»
Какая погода ждет ижевчан на этой неделе?
Музыка для нового показательного номера Алины Загитовой привела в бешенство фанатов Евгении Медведевой