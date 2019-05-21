Паравелогонщик из Удмуртии Сергей Пудов победил Кубке мира

СЕГОДНЯ 07:02 2019-05-21T09:20:07+03:00

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Паравелогонщик из Удмуртии Сергей Пудов сохраняет лидерство общего зачета Кубка мира по велоспорту-шоссе среди лиц с поражением ОДА (опорно-двигательного аппарата, - прим. ред.). Об этом сообщается в группе «Спортивно-адаптивная школа Удмуртии» «ВКонтакте».

На втором этапе, который проходил с 17 по 19 мая в г. Остенде (Бельгия), наш спортсмен завоевал серебряную медаль в индивидуальной гонке на 27 км.

- Трасса очень сложная для меня, состоящая из длинных прямых участков с сильным ветром. Сегодня я сделал все что смог, я доволен 2 местом, напоминаю, что в прошлом году на этой гонке был только шестым из-за прокола заднего колеса, - поделился Сергей.

Отметим, что в групповой гонке на 80 км Сергей одержал победу. Завершающий, 3-й этап, пройдет в Канаде с 8 по 11 августа.

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ИСТОЧНИК KP.RU