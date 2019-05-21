2019-05-21T07:38:30+03:00
Происшествия

В Удмуртии главврач больницы задолжала сотрудникам более 600 000 рублей

Женщина признала свою вину
Мария ХАФИЗОВА
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Фото: Алена СелезневаФото: Алена Селезнева
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В Удмуртии главврач больницы задолжала сотрудникам более 600 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, с января 2018 года по май 2019 года женщина частично не выплатила зарплату работникам больницы на общую сумму более 500 тысяч рублей, а также выплаты за спецпитание в размере почти 165 тысяч рублей.

- В ходе следствия женщина полностью признала свою вину и погасила задолженность перед работниками в полном объеме, - отметили в ведомстве.

С учетом того, что обвиняемая впервые совершила преступление небольшой тяжести, полностью возместила ущерб, причиненный преступлением, уголовное дело направлено в суд с постановлением следователя о возбуждении ходатайства о прекращении уголовного дела и назначении подозреваемой меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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