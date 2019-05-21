2019-05-21T12:42:20+03:00
Общество

Жители Удмуртии могут выиграть лего за рисунок «Экомена»

«Комсомольская правда» совместно с УК «Ижкомцентр» запустила новый конкурс
Анастасия Волкова
Поделиться:
ФОТО: АрхивФОТО: Архив
Изменить размер текста:

Дети из Ижевска в возрасте с 5 до 12 лет могут выиграть приз за нарисованного супергероя, борющегося за чистоту в городе. Трое лучших, по мнению горожан, будут награждены конструктором. Новый конкурс «Экомен за чистый город» запустили «Комсомолка» и «Ижкомцентр». Он призван привлечь внимание к проблемам экологии и показать, что они решаемы – супергероем может стать каждый из нас!

Как принять участие в конкурсе?

1) Пришлите на почту kp@mgcentr.ru или выложите в альбом рисунок с изображением «Экомена», борющегося за чистоту в городе. Он должен быть выполнен ребенком 5-12 лет. Укажите имя, фамилию, возраст ребенка, а также имя, фамилию и контактный телефон одного из родителей.

2) Проголосуйте за него на сайте izh.kp.ru (18+).

3) Выиграйте детский конструктор!

Мы ждем ваших рисунков до 26 мая!

Полные правила проекта.

Реклама, 0+. Партнер конкурса УК «Ижкомцентр». Организатор конкурса ООО фирма «Ариго». Сроки акции – с 1.05.19 по 5.06.2019. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения уточняйте по телефону 902-020 или на сайте izh.kp.ru. Организатор не несет ответственность за качество предоставленных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Жители Удмуртии»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Tele2 обнуляет стоимость входящих звонков в Крыму
Ученица цирковой студии в Ижевске упала с высоты во время тренировки
Министерство образования Удмуртии рекомендует школам провести последний звонок 25 мая
«Зубная боль всех таксистов»: улицу Цветочную в Ижевске начали ремонтировать
По каким правилам должны ездить на электросамокатах и гироскутерах ижевчане?
Житель Удмуртии поплатится за крики в адрес приставов
Сотрудники АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова стали победителями и призерами республиканского конкурса
Пьяный водитель в Ижевске на угнанной «Газели» протаранил пять машин
Чемпионка мира Алина Загитова попросила своих фанатов о необычном подарке на день рождения
Театр кукол в Ижевске в День защиты детей представит спектакль для самых маленьких
На улице Щорса в Ижевске установят дорожные знаки
В Ижевске огласили решение по антимонопольному делу о строительстве фан-зоны в парке им. Кирова
В Удмуртии главврач больницы задолжала сотрудникам более 600 000 рублей
Паравелогонщик из Удмуртии Сергей Пудов победил Кубке мира
Фото: как идет ремонт дворов в Ижевске
Проект федерального закона о «наливайках», разработанный в Удмуртии, внесен в Госдуму России
Уголовное дело в отношении экс-руководителя «Спецгазавтотранс» вернули прокурору в Ижевске
Ижевск занял 11 место в рейтинге «хамских» городов России
На участке улицы Пушкинской в Ижевске закроют движение
Житель Ижевска нарвался на мошенников и лишился 230 тысяч рублей
В Ижевске временно остановят движение на нескольких улицах в День пограничника
Ижевчанка пыталась найти свою любовь на передаче «Одинокий папа мечтает познакомиться»
После проверки прокуратуры в Удмуртии шесть депутатов сложили свои полномочия
По вине пьяного водителя без прав в Удмуртии 15-летняя девушка пострадала в ДТП
Рамиль Сайфуллин стал главным тренером ХК «Ижсталь»
Какая погода ждет ижевчан на этой неделе?
Музыка для нового показательного номера Алины Загитовой привела в бешенство фанатов Евгении Медведевой