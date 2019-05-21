Жители Удмуртии могут выиграть лего за рисунок «Экомена»

СЕГОДНЯ 10:42 2019-05-21T12:42:20+03:00

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Дети из Ижевска в возрасте с 5 до 12 лет могут выиграть приз за нарисованного супергероя, борющегося за чистоту в городе. Трое лучших, по мнению горожан, будут награждены конструктором. Новый конкурс «Экомен за чистый город» запустили «Комсомолка» и «Ижкомцентр». Он призван привлечь внимание к проблемам экологии и показать, что они решаемы – супергероем может стать каждый из нас!

Как принять участие в конкурсе?

1) Пришлите на почту kp@mgcentr.ru или выложите в альбом рисунок с изображением «Экомена», борющегося за чистоту в городе. Он должен быть выполнен ребенком 5-12 лет. Укажите имя, фамилию, возраст ребенка, а также имя, фамилию и контактный телефон одного из родителей.

2) Проголосуйте за него на сайте izh.kp.ru (18+).

3) Выиграйте детский конструктор!

Мы ждем ваших рисунков до 26 мая!

Полные правила проекта.

Реклама, 0+. Партнер конкурса УК «Ижкомцентр». Организатор конкурса ООО фирма «Ариго». Сроки акции – с 1.05.19 по 5.06.2019. Подробную информацию об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках и порядке их получения уточняйте по телефону 902-020 или на сайте izh.kp.ru. Организатор не несет ответственность за качество предоставленных призов.

ИСТОЧНИК KP.RU