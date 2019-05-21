Сотрудники АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова стали победителями и призерами республиканского конкурса

СЕГОДНЯ 10:51 2019-05-21T12:46:00+03:00

В нем приняли участие более 350 номинантов

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В Удмуртии подвели итоги конкурса на знание требований охраны труда, промышленной безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, трудового права и основ управления персоналом. Сотрудники АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова стали победителями и призерами.

Они вошли в число финалистов по результатам первого этапа, а также стали победителями и призерами финального этапа конкурса. Зайцев Леонид Михайлович - ведущий инженер по промышленной безопасности и производственному контролю УПиЭБ признан победителем в номинации «Промышленная безопасность»; Ясавиева Екатерина Геннадьевна - заместитель начальника отдела труда и заработной платы УОиОТ заняла II место в номинации «Трудовое право и основы управления персоналом», Ложкин Андрей Александрович – специалист по охране труда СПБиОТ НГДУ-2 - III место в номинации «Охрана труда».

Успешное выступление специалистов АО «Белкамнефть» им. А.А. Волкова в очередной раз подтвердило высокий уровень их подготовки, а также большое внимание, которое компания уделяет вопросам безопасности на производстве.

Всего в конкурсе приняли участие более 350 номинантов, представляющих 20 предприятий Удмуртской Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU