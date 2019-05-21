2019-05-21T14:48:15+03:00
Общество

«Зубная боль всех таксистов»: улицу Цветочную в Ижевске начали ремонтировать

Сейчас проводят демонтаж покрытия
Ирина БУРЦЕВА
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Фото: региональный офис национального проектаФото: региональный офис национального проекта
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Лидера антирейтинга по результатам опроса граждан улицу Цветочную в Ижевске начали ремонтировать! Как сообщает региональный офис национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», подрядная организация приступила к демонтажу разрушенного дорожного полотна на участке от улицы Цветочной до улицы Ворошилова.

- В этом дорожном сезоне улица протяжённостью 1,1 км будет полностью восстановлена. Причём ремонт коснётся не только дорожного полотна – будут демонтированы и заменены разрушенные бордюрные ограждения, подняты колодцы, отремонтированы тротуары общей площадью 710 кв. м и прилегающие к дороге газоны, - сообщили в региональном офисе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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