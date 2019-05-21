2019-05-21T15:16:35+03:00
Общество

Tele2 обнуляет стоимость входящих звонков в Крыму

С 31 мая гостям полуострова не придется платить за входящие
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Мобильный оператор Tele2 с 31 мая 2019 года отменяет плату за входящие звонки для частных и корпоративных клиентов компании, приезжающих в Севастополь и Крым. Остальные параметры оказания услуг при нахождении пользователей в Крыму не изменяются: минута исходящего вызова на любые номера России, 1 мегабайт интернет-трафика и одно SMS обойдутся клиенту в 3 рубля.

Крым становится у абонентов Tele2 все более популярным направлением для поездок – по итогам лета 2018 года количество клиентов оператора, посетивших республику, увеличилось на 67% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. При этом голосовой трафик в этом регионе показал двукратный рост по итогам прошлого лета.

Также в путешествиях по республике абоненты Tele2 могут продолжать пользоваться высокоскоростным мобильным интернетом по выгодным ценам. Опция «Интернет на полуострове» позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных на территории Севастополя и Крыма и не опасаться непредвиденных расходов на связь. Абонентская плата составляет 300 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом в поездке, плата за услугу не взимается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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